Рим потребовал приостановить Шенген из-за миграционного кризиса

Испания вызвала посла Италии в Мадриде в знак протеста против беспрецедентного дипломатического демарша, когда министр иностранных дел Италии Антонио Таяни публично призвал приостановить членство Испании в Шенгенской зоне свободного передвижения из-за массового наплыва мигрантов в испанский эксклав Сеута .