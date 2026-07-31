Рим потребовал приостановить Шенген из-за миграционного кризиса

Испания вызвала посла Италии в Мадриде в знак протеста против беспрецедентного дипломатического демарша, когда министр иностранных дел Италии Антонио Таяни публично призвал приостановить членство Испании в Шенгенской зоне свободного передвижения из-за массового наплыва мигрантов в испанский эксклав Сеута .
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