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Рим потребовал приостановить Шенген из-за миграционного кризиса

Рим потребовал приостановить Шенген из-за миграционного кризиса

Испания вызвала посла Италии в Мадриде в знак протеста против беспрецедентного дипломатического демарша, когда министр иностранных дел Италии Антонио Таяни публично призвал приостановить членство Испании в Шенгенской зоне свободного передвижения из-за массового наплыва мигрантов в испанский эксклав Сеута .

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