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pisec

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Как защищать конфиденциальную информацию и как работать с ней

Как защищать конфиденциальную информацию и как работать с ней

У каждого пользователя есть какая-то конфиденциальная информация, которую крайне нежелательно хранить в открытом виде: к компьютеру могут получить доступ посторонние, его могут украсть, да мало ли! Поэтому конфиденциальную информацию обязательно следует хранить в защищенном, запароленном виде.

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