Как защищать конфиденциальную информацию и как работать с ней

У каждого пользователя есть какая-то конфиденциальная информация, которую крайне нежелательно хранить в открытом виде: к компьютеру могут получить доступ посторонние, его могут украсть, да мало ли! Поэтому конфиденциальную информацию обязательно следует хранить в защищенном, запароленном виде.