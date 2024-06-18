Как защищать конфиденциальную информацию и как работать с ней

У каждого пользователя есть какая-то конфиденциальная информация, которую крайне нежелательно хранить в открытом виде: к компьютеру могут получить доступ посторонние, его могут украсть, да мало ли! Поэтому конфиденциальную информацию обязательно следует хранить в защищенном, запароленном виде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)