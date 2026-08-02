Шаблий запросил реванш у Нурмагомедова после победы в Нью-Йорке

Александр Шаблий, одержавший 1 августа победу нокаутом в Нью-Йорке, обратился к руководству PFL с просьбой провести реванш с Усманом Нурмагомедовым, отмечая, что второй бой будет гораздо интереснее и результат может измениться.
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