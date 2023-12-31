Китайским чиновникам грозят новые наказания

Владимир Соловьев

КИТАЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ ЗАВИДУЮТ НАШИМ: ИМ НАКАЗАНИЯ, А НАШИ БОГАТЕЮТ И НИ ХРЕНА НЕ ДЕЛАЮТ НА МЕСТАХ. БЫЛ БЫ СТАЛИН ШЕВЕЛИЛИСЬ БЫ КАК БЕЛКА В КОЛЕСЕ. НЕ СВОЙ КАРМАН НАБИВАЛИ БЫ, А ГОСУДАРСТВЕННЫЙ!