Коммунистическая партия Китая (КПК) ввела новые правила, которые могут привести к исключению членов партии за различные правонарушения.
Китайским чиновникам грозят новые наказания
Комментарии
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Лев Сивохин
Наш гуманизм попахивает коррупцией. Поэтому чиновники и ничего не боятся.
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11 час.
мв
михаил валеев
Афтор болейте за наших чинуш может и наших отправят золото мыть?
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11 час.
Владимир Соловьев
КИТАЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ ЗАВИДУЮТ НАШИМ: ИМ НАКАЗАНИЯ, А НАШИ БОГАТЕЮТ И НИ ХРЕНА НЕ ДЕЛАЮТ НА МЕСТАХ. БЫЛ БЫ СТАЛИН ШЕВЕЛИЛИСЬ БЫ КАК БЕЛКА В КОЛЕСЕ. НЕ СВОЙ КАРМАН НАБИВАЛИ БЫ, А ГОСУДАРСТВЕННЫЙ!
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11 час.
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