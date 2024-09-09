30 кустов конопли и более 150 граммов марихуаны изъяли у местного жителя рассказовские полицейские

40-летний мужчина на своем приусадебном участке выращивал коноплю. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники группы наркоконтроля МОМВД России "Рассказовский" обнаружили и изъяли у него 30 растений, а также 150 граммов марихуаны.