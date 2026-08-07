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Арестованная экс-глава брокера Mind Money Юлия Хандошко признала свою вину

Арестованная летом 2026 года по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере экс-глава европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко признала свою вину и дала показания об обстоятельствах преступления и других участниках дела, пишет РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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