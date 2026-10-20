The APU confused garbage collectors with tanks. This opinion was expressed in his telegram channel by Ambassador-at-large of the Russian Foreign Ministry Rodion Miroshnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым