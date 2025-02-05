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В Приморье продолжает расти заболеваемость гриппом

В Приморье продолжает расти заболеваемость гриппом

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ, гриппу и COVID-19 в Приморье на пятой неделе 2025 года (с 27 января по 2 февраля) оценивается как обычная, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

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