"Байден, уходи!": Авторитетные СМИ США призывают президента Штатов уйти в отставку после дебатов

В США журналисты призвали Байдена срочно уйти в отставку после провальных дебатов с Трампом.После недавних дебатов между действующим президентом США Джо Байденом и его оппонентом Дональдом Трампом в американских медиа разразилась буря критики в адрес нынешнего главы государства.