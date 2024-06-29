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Царьград

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"Байден, уходи!": Авторитетные СМИ США призывают президента Штатов уйти в отставку после дебатов

"Байден, уходи!": Авторитетные СМИ США призывают президента Штатов уйти в отставку после дебатов

В США журналисты призвали Байдена срочно уйти в отставку после провальных дебатов с Трампом.После недавних дебатов между действующим президентом США Джо Байденом и его оппонентом Дональдом Трампом в американских медиа разразилась буря критики в адрес нынешнего главы государства.

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