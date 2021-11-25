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Российской армии поставят парашюты для прыжков с собаками

В 2022 году в Вооруженные силы России поступят парашюты для десантирования кинологов со служебными собаками, испытания системы для таких прыжков должны быть завершены до конца 2021 года, сообщили в холдинге «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

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