Российской армии поставят парашюты для прыжков с собаками

В 2022 году в Вооруженные силы России поступят парашюты для десантирования кинологов со служебными собаками, испытания системы для таких прыжков должны быть завершены до конца 2021 года, сообщили в холдинге «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».
В 2022 году в Вооруженные силы России поступят парашюты для десантирования кинологов со служебными собаками, испытания системы для таких прыжков должны быть завершены до конца 2021 года, сообщили в холдинге «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».
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