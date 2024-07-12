Wildberries и Ozon убрали с продажи книгу «Мышь», в которой «убивают» Путина и Симоньян

Ранее ограничить доступ к роману Ивана Филиппова (признан иноагентом) требовала ГенпрокуратураМаркетплейсы Wildberries и Ozon убрали с продажи книгу «Мышь», в которой «убивают» Владимира Путина и Маргариту Симоньян.