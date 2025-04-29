НАТО отрабатывает захват Калининградской области – Патрушев

Североатлантический альянс в ходе своих учений у российских границ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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