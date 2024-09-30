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Шанхай (ATP). Медведев попал в одну четверть с Синнером, Рублев – с Джоковичем, Сафиуллин сыграет с квалифаером и может выйти на Бублика

Шанхай (ATP). Медведев попал в одну четверть с Синнером, Рублев – с Джоковичем, Сафиуллин сыграет с квалифаером и может выйти на Бублика

Янник Синнер получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с квалифаером или Таро Даниэлем.

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