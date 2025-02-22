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Daily Express, Великобритания. Лавров на G20 показал, что речь Лэмми просто болтовня, не стоящая внимания

Daily Express, Великобритания. Лавров на G20 показал, что речь Лэмми просто болтовня, не стоящая внимания

На встрече G20 Лавров продемонстрировал высший класс дипломатии, отказавшись слушать пустые упреки главы британского МИДа.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Разговоры Англии о колониализме  удивляют. Ведь  &quot;царицей&quot;  почти всех  колоний на Земле была  именно Англия.  Одна индия чего стоит. Так что чья бы корова мычала, а  ангийская бы  молчала. Нельзя  иногда не вспомнить выражения господина Ширака об Англии.  &quot;Единственным вкладом Великобритани  в сельское хозяйство является коровье  бешенство, невозможно так доверять людям, которые так ужасно готовят&quot;. Думаю, что   это   мнение можно отнести и к другим областям хозяйствования, в том числе и к политие.
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20 час.
Коська
А может все таки уважить особу, постоянно гадящую везде где только может и помочь включить ей ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ путем предложения ей &quot;сибирских орешков&quot;!!!???
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14 час.
Игорь Кузнецов
Как можно назвать &quot;колониализмом&quot; добровольное воссоединение с Россией на основе проведения референдума после того, как в Киеве произошёл антиконституционный переворот в 2014 году и власти стали ущемлять права рускоязычных граждан Украины вплоть до истребления с помошью армии? Что тогда в Англии думают об интервенции в Россию после ВОСР? И Дальний Восток собирались поделить США и Япония. Не вышло.
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21 мин.
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