Daily Express, Великобритания. Лавров на G20 показал, что речь Лэмми просто болтовня, не стоящая внимания

Ольга Каширина Разговоры Англии о колониализме удивляют. Ведь "царицей" почти всех колоний на Земле была именно Англия. Одна индия чего стоит. Так что чья бы корова мычала, а ангийская бы молчала. Нельзя иногда не вспомнить выражения господина Ширака об Англии. "Единственным вкладом Великобритани в сельское хозяйство является коровье бешенство, невозможно так доверять людям, которые так ужасно готовят". Думаю, что это мнение можно отнести и к другим областям хозяйствования, в том числе и к политие.

Коська А может все таки уважить особу, постоянно гадящую везде где только может и помочь включить ей ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ путем предложения ей "сибирских орешков"!!!???