На встрече G20 Лавров продемонстрировал высший класс дипломатии, отказавшись слушать пустые упреки главы британского МИДа.
Daily Express, Великобритания. Лавров на G20 показал, что речь Лэмми просто болтовня, не стоящая внимания
Комментарии
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Ольга Каширина
Разговоры Англии о колониализме удивляют. Ведь "царицей" почти всех колоний на Земле была именно Англия. Одна индия чего стоит. Так что чья бы корова мычала, а ангийская бы молчала. Нельзя иногда не вспомнить выражения господина Ширака об Англии. "Единственным вкладом Великобритани в сельское хозяйство является коровье бешенство, невозможно так доверять людям, которые так ужасно готовят". Думаю, что это мнение можно отнести и к другим областям хозяйствования, в том числе и к политие.
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20 час.
Коська
А может все таки уважить особу, постоянно гадящую везде где только может и помочь включить ей ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ путем предложения ей "сибирских орешков"!!!???
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14 час.
Игорь Кузнецов
Как можно назвать "колониализмом" добровольное воссоединение с Россией на основе проведения референдума после того, как в Киеве произошёл антиконституционный переворот в 2014 году и власти стали ущемлять права рускоязычных граждан Украины вплоть до истребления с помошью армии? Что тогда в Англии думают об интервенции в Россию после ВОСР? И Дальний Восток собирались поделить США и Япония. Не вышло.
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21 мин.
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