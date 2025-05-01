Урманов на вопрос, ощущал ли негатив от иностранцев на ЧМ в Бостоне: «Никакого! Даже со стороны украинских тренеров»

Чемпионат мира по фигурному катанию прошел в Бостоне. – На последнем чемпионате мира вы ощущали какой-то негатив со стороны зарубежных коллег? – Никакого! Даже со стороны украинских тренеров, – сказал олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов.
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