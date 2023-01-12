Андрей Спыну сообщил о возможности снижения тарифа на газ

Возможное снижение тарифа на газ может произойти только после того, как Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) проанализирует все расходы, связанные с покупкой, транспортировкой, распределением и поставкой газа потребителям.
Возможное снижение тарифа на газ может произойти только после того, как Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) проанализирует все расходы, связанные с покупкой, транспортировкой, распределением и поставкой газа потребителям.
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