Страна и люди
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Страна и люди

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Ван И на встрече с Блинкеном предостерег США от вмешательства в дела КНР

Ван И на встрече с Блинкеном предостерег США от вмешательства в дела КНР

Соединенным Штатам следует воздержаться от пересечения «красных линий» Китая. Такое предупреждение госсекретарю Энтони Блинкену сделал министр иностранных дел КНР Ван И.

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