Сретение Господне 15 февраля: духовная история, запреты и приметы Елена Галицкая15 февраля 2024 года православные христиане отметили Сретение Господне – праздник, символизирующий встречу Ветхого и Нового Заветов.
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