ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ д. ЯСЕНЬ.

В рамках светлого праздника Пасхи преподаватели воскресной школы Елисаветинского храма с воскресниками и детским сестричеством организовали прекрасную пасхальную программу для детей из социального приюта д.
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