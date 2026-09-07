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Жизнь без страха: как редчайшая генетическая мутация отключает древнейший механизм защиты

Жизнь без страха: как редчайшая генетическая мутация отключает древнейший механизм защиты

Когда я впервые столкнулся с описанием болезни Урбаха-Вите, меня поразила не столько её редкость, сколько философский парадокс, который она ставит перед нами.

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