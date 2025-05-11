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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский о ЧМ: «Показывать надо – кто-то же хочет посмотреть. Но мне неинтересно»

Сушинский о ЧМ: «Показывать надо – кто-то же хочет посмотреть. Но мне неинтересно»

Турнир проходит с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Россия и Беларусь не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

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