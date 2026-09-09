Минкультуры России может ветоить гастроли артистов с плохой репутацией

Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предлагает не отказываться от зарубежных артистов, но дать Минкультуры право вето на сомнительных исполнителей.
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