На пожаре в следственном изоляторе Якутска погибли пять человек, семеро пострадали. Как сообщают РИА Новости, в возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части.
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