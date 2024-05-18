Правда, расстрелов пока нет, но процессы идут. Сколько воплей издали историки в своих книжках, осуждающих деятельность товарища Сталина.
Вот и начался 1937 год для вредителей в погонах...
Комментарии
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фарид сабиров
Если нужен спец привести пригоВОРЫ суда туда казнокрадам и коррупции готов бесплатНО , своим инструментом , чисто на инициативе, привести законный пригоВОР суда РОССИИ в использовании бесплатно с пристрастием и интузиазмом . Имею опыт международный в течении 25 лет , где только черт не носил 114 государств Мира за плечами . Мало мест на замок где я не нагадил , пердон не оставил след.
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17 час.
Nana Абраменко
теперь многое понятно в действиях Сталина
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4 час.
Александр Конкин
Надеюсь что автор ещё и на БИС, следующую подобную статью исполнит... Давно пора 'тихий омут' взбаламутить...
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3 час.
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