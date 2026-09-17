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Нижегородская правда

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Нижегородские предприниматели могут оценить работу портала регионального центра «Мой бизнес»

Нижегородские предприниматели могут оценить работу портала регионального центра «Мой бизнес»

Нижегородские предприниматели могут оценить качество работы информационного портала регионального центра «Мой бизнес» (мойбизнес52.

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