Гол Тренина помог «Нэшвиллу» победить в пятый раз подряд

«Нэшвилл» на домашней арене со счетом 3:2 одолел «Виннипег». В ночь на 27 ноября в Нэшвилле (штат Теннесси, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимали «Виннипег Джетс».