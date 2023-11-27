Гол Тренина помог «Нэшвиллу» победить в пятый раз подряд

«Нэшвилл» на домашней арене со счетом 3:2 одолел «Виннипег». В ночь на 27 ноября в Нэшвилле (штат Теннесси, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимали «Виннипег Джетс».
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