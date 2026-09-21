Табун лошадей затоптал машину: чудом уцелевшая семья требует компенсацию

"112" Табун лошадей едва не убил семью из Челябинской области. В январе семья ехала на машине по трассе, когда в них влетели почти полсотни скакунов, неизвестно как оказавшихся на дороге.
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