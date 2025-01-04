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Вучич намерен поговорить с Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS

Вучич намерен поговорить с Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в конце января об ожидаемых санкциях США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

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