Вучич намерен поговорить с Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в конце января об ожидаемых санкциях США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
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