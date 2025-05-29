Мошенники нацелились на молодежь: число атак удвоилось в 2025

С начала 2025 года мошенники заметно увеличили количество атак, которые направлены на молодежь и подростков, а объем похищенных средств вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе ВТБ.
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