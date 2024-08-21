Повышение зарплат бюджетникам в Екатеринбурге начнется в октябре 2024 года

С 1 октября 2024 года в Екатеринбурге ожидается существенное повышение заработной платы бюджетникам. Такое решение принял мэр города Алексей Орлов, подписав соответствующий документ 20 августа этого года.
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