Неожиданная развязка: в Молодежном театре на Фонтанке покажут «Загадочные вариации»

В спектакле (18+) играет актерский дуэт – заслуженный артист России Сергей Барковский и Андрей Некрасов Этот многогранный спектакль по одноимённой пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта в постановке Дарьи Камошиной и Семена Спивака соединяет в себе черты мелодрамы и психологической драмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии