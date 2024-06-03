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Петербургский дневник

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Неожиданная развязка: в Молодежном театре на Фонтанке покажут «Загадочные вариации»

Неожиданная развязка: в Молодежном театре на Фонтанке покажут «Загадочные вариации»

В спектакле (18+) играет актерский дуэт – заслуженный артист России Сергей Барковский и Андрей Некрасов Этот многогранный спектакль по одноимённой пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта в постановке Дарьи Камошиной и Семена Спивака соединяет в себе черты мелодрамы и психологической драмы.

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