Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила
    Автор действительно наивный человек или хочет им казаться. Он, видимо, "забыл", что без репетиторов невозможно сдать ...Чего школа точно ...
  • людмила
    Умница, красавица. Очень жаль, что уходят лучшие. Бандерлогам тысячекратного бумеранга.Погибла бесстрашн...
  • людмила
    Так это же Толстой, а не мы с вами "интеллектуалы"😂Иноагент Чацкий, ...

Коммунизм и алкоголизм, или за что не любят Чубайса

Коммунизм и алкоголизм, или за что не любят Чубайса

Коммунизм можно сравнить с алкоголизмом. В октябре 1917 года Россия ушла в тяжёлый 75-летний запой, который обошёлся нам безумно дорого, и последствия которого мы будем расхлёбывать ещё много десятилетий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх