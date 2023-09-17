Тренер Гуменника о жалобе на отказ от Rammstein: «Я оставила комментарий, мне неприятно, что Москвина там получилась злыднем. На самом деле она нас оберегала»

К сезону-2023/24 фигуристу Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным, и программа позже была заменена: «Москвина сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше».
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