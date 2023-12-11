ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Никогда и ни перед кем. 5 вещей, за которые женщина не должна извиняться

Никогда и ни перед кем. 5 вещей, за которые женщина не должна извиняться

В сетях и шага не сделать, чтобы не наступить в статейку, в которой маскулинный автор, заливаясь слезами, рассказывает о том, как мужчинам трудно жить и как много ДОЛЖЕН мужчина: миру, родине и жене.

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Комментарии
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Элина Морозова
Поддерживаю все пункты. Быть надо собой, а не тем существом которое тебе хотят приписать досужие обыватели.  Будь собой и будешь счастлива.
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16 час.
Майя Maja
Про королев авторка не права. Королев обучают не только готовить, но и уметь сдерживать себя и &quot;держать лицо&quot;. И убираться элементарно они тоже умеют. А извиняться действительно не стоит. Нравится жить так, а не иначе, дело твое. Главное, чтобы этим образом жизни другим не мешать.
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11 час.

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