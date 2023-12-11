Никогда и ни перед кем. 5 вещей, за которые женщина не должна извиняться

Поддерживаю все пункты. Быть надо собой, а не тем существом которое тебе хотят приписать досужие обыватели. Будь собой и будешь счастлива.

Майя Maja

Про королев авторка не права. Королев обучают не только готовить, но и уметь сдерживать себя и "держать лицо". И убираться элементарно они тоже умеют. А извиняться действительно не стоит. Нравится жить так, а не иначе, дело твое. Главное, чтобы этим образом жизни другим не мешать.