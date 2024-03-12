49-летняя Виктория Бекхэм раскрыла секрет стройности

Бывшая участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм раскрыла секрет стройности. 49-летняя знаменитость разместила кадры, на которых она предстала в черном фитнес-костюме с топом и лосинами напротив зеркала в необычной позе.
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