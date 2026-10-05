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Аргументы и Факты

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MEE: Турция передала Украине ПВО Korkut для борьбы с БПЛА

MEE: Турция передала Украине ПВО Korkut для борьбы с БПЛА

Анкара с начала года передала Киеву зенитные комплексы ближнего радиуса действия Korkut для борьбы с беспилотниками, пишет Middle East Eye (MEE), ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

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