Скандал с экзаменами и требование отставки министра. Протесты в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июля. /ТАСС/. Протестующие собрались в пятницу в районе обсерватории Джантар-Мантар в центре Нью-Дели, продолжая акцию с требованием отставки министра образования Дхармендры Прадхана после скандала с утечкой экзаменационных материалов, передает корреспондент ТАСС с места события.