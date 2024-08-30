Федор Болтин: «Пушкин и Чайковский тоже были детьми»

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга, специально для «Петербургского дневника» Последние летние дни дарят нам целую волну фестивалей – сегодня на Дворцовой площади пройдет социально-благотворительный проект «Будь с городом!» (0+), а завтра в Летнем саду городские музеи и театры дадут «Открытый урок» (0+).