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Как разоблачить бурное прошлое своей женщины

Как разоблачить бурное прошлое своей женщины

Постоянно то тут, то там читаю мужские статьи из серии «как бы разоблачить бурное прошлое своей женщины».

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Комментарии
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М
ММ
-Хороша ты, Маша, только жениться на тебе я боюсь! -Может тебе не нравится моя внешность? -Что ты, ты лучше любой топ-модели. -Может не нравится, как готовлю? -Любой шеф-повар может позавидовать! -Может дома бардак? -Такой порядок я и не видел ни у кого! -Может секс со мной плох? -Я не встречал более сексуальной женщины и ни с кем не получал такого наслаждения! -Так ты думаешь, что всё это я изучила на заочных курсах??
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13 час.
Наталия Комлева
Очень просто - нужно придумать бурное прошлое, а потом смертельно обидеться.
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10 час.

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