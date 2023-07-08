Как разоблачить бурное прошлое своей женщины

М

ММ

-Хороша ты, Маша, только жениться на тебе я боюсь! -Может тебе не нравится моя внешность? -Что ты, ты лучше любой топ-модели. -Может не нравится, как готовлю? -Любой шеф-повар может позавидовать! -Может дома бардак? -Такой порядок я и не видел ни у кого! -Может секс со мной плох? -Я не встречал более сексуальной женщины и ни с кем не получал такого наслаждения! -Так ты думаешь, что всё это я изучила на заочных курсах??