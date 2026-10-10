Трамп предложил Украине найти лидера, умеющего заключать сделки

Предложение украинцам найти нового лидера, умеющего заключать сделки, выдвинул президент США Дональд Трамп 10 октября, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс перед отъездом в Теннесси.
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