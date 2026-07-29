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Инспекторы «Контроля Москвы» провели свыше 11 тыс. профилактических мероприятий за первое полугодие

Инспекторы «Контроля Москвы» провели свыше 11 тыс. профилактических мероприятий за первое полугодие

В Москве подвели итоги работы сервиса «Контроль Москвы» за первое полугодие 2026 года. Система помогает предпринимателям соблюдать обязательные требования, своевременно получать информацию об актуальных нормах и снижать риск нарушений.

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