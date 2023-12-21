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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

После встречи с Шумковым чиновника назначили на пост первого зама главы округа

Первым заместителем Щучанского муниципального округа Курганской области стал Андрей Бывакин. До этого он выиграл конкурс по формированию губернаторского резерва, с чем его лично поздравил глава региона Вадим Шумков.

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