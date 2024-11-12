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Трупами нацистов завалена освобожденная Макаровка: Карта специальной военной операции на Украине на 12 ноября 2024 года

Трупами нацистов завалена освобожденная Макаровка: Карта специальной военной операции на Украине на 12 ноября 2024 года

Трупами нацистов завалена освобожденная Макаровка: Карта специальной военной операции на Украине на 12 ноября 2024 года Юлия СоколоваНаступательная операция российских вооружённых сил на запорожском направлении набирает всё больший темп, демонстрируя способность преодолевать сопротивление украинских войск.

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