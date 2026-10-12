Хуситы грозят новыми атаками. 12 человек погибли, 309 пострадали при ударе по аэропорту Эр-Рияда

12 человек погибли, 309 пострадали при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда Йеменские хуситы нанесли третий за неделю удар по аэропорту Эр-Рияда.
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