РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

ФАС выявила сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

ФАС выявила сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба РФ выявила сговор при строительстве мусорных полигонов. Общая стоимость контрактов, заключенных с нарушением антимонопольного законодательства, оценивается в 14,9 млрд рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии