ФАС выявила сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба РФ выявила сговор при строительстве мусорных полигонов. Общая стоимость контрактов, заключенных с нарушением антимонопольного законодательства, оценивается в 14,9 млрд рублей.
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