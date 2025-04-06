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Царьград

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Снег в Москве: ожидается до 25 см и ночные морозы до середины апреля

Снег в Москве: ожидается до 25 см и ночные морозы до середины апреля

Синоптик Александр Ильин прогнозирует, что снег в Москве и области сохранится до середины апреля из-за ночных морозов.

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