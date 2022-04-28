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Священная война великого народа.

Священная война великого народа.

В рамках военно-патриотического марафона библиотек Могилёвской области ´Мы будем чтить ваш подвиг вечно´, состоялся патриотический урок ´Священная война великого народа´, на который были приглашены учащиеся 8 ´А´ класса ГУО ´Средняя школа №3 г.

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