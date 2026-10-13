Майк Браун о борьбе за место третьего центрового «Никс»: «Решение будет непростым»

Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун признал, что ему будет непросто выбрать одного из трех претендентов на место в составе – Джеймса Уайзмена, Дрю Юбэнкса и Тони Брэдли.
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