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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Браун о борьбе за место третьего центрового «Никс»: «Решение будет непростым»

Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун признал, что ему будет непросто выбрать одного из трех претендентов на место в составе – Джеймса Уайзмена, Дрю Юбэнкса и Тони Брэдли.

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