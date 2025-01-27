Как победить «ночной жор»: советы диетолога

Многим знакомо состояние, когда не можешь уснуть, хочется есть — и мы идем к холодильнику. Хорошая новость в том, что этот «ночной жор» можно обуздать — как это сделать, рассказывает эксперт телеканала «Доктор», диетолог Марина Макиша.