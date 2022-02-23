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Дебют Любушкина за «Торонто»: 1 силовой и «0» за 15:28 в матче с «Коламбусом»

Илья Любушкин дебютировал за «Торонто» в матче с «Коламбусом» (3:4 ОТ).  Защитник впервые сыграл за новую команду в регулярном чемпионате НХЛ после недавнего обмена из «Аризоны».

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